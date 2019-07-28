تجديد حبس أب متهم بتعذيب ابنته لإجبارها على التسول بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية بالشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل وشقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع نجل شقيقتهما في تعذيب طفلة الأول وكسر قدمها أكثر من مرة لإجبارها على التسول.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا مفاداه قيام "محمود.ع" عامل، بالتعدي بالضرب المُبرح على ابنته "نبيلة"، 13 سنة، وكسر قدمها لإجبارها على التسول بالشوارع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1934 جُنح قسم شرطة فاقوس لسنة 2019، فيما تبين أن الأب كان يستعين بعمة الطفلة ونجل عمتها لتعذيبها وإجبارها على التسول، حيث توصلت التحريات إلى قيامهم بكسر قدمها أكثر من مرة، فيما كانت تعطيهم الطفلة 100 جنيه بصورة يومية نظير تسولها.

تم ضبط الأب المتهم وشقيقته، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث.