نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق| مصدر يكشف: أماكن شاغرة بالهندسة والطب البيطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تعلن وزارة التعليم العالي، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2019 – 2020 التي استمرت لمدة 6 أيام، بعد أن مُدت فترة التسجيل حتى أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، تقدم 142750 طالبا وطالبة لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من أصل 143 ألف طالب يحق لهم تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى.

وكشف مصدر بالتعليم العالي عن تحليل تسجيل رغبات الطلاب؛ حيث تبين وجود أماكن شاغرة لطلاب شعبة العلمي (رياضة) بكليات "الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الفنون الجميلة والفنون التطبيقية"، فيما اكتملت مقاعد شعبة العلمي علوم في كليات القطاع الطبي ما عدا كلية الطب البيطري.

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ووفقًا للمجموع التكراري، عن أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 404 درجات بنسبة 98.5%، فيما جاء بكلية طب الأسنان (402 – 403 درجات) 98% و98.2%، والصيدلة من (400 إلى 401 درجة) بنسبة 97.6%، و97.8%.

فيما جاء الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب أدبي 394 درجة.

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