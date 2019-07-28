شديد الحرارة جنوبًا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على معظم أنحاء الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 36

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نخل 21 36

نويبع 25 35

طابا 28 34

كاترين 20 29

الطور 28 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 29 42

ابوسمبل 28 42

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35