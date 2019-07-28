ذكرت الشرطة فى ميانمار أن انهيارا أرضيا فى منجم للأحجار الكريمة تسبب فى مصرع 14 شخصا بينهم شرطى واحد على الأقل فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد، حينما غمرت التربة والطين موقعا للحراسة. فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد، حينما غمرت التربة والطين موقعا للحراسة. وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص مفقودون ويخشى من أنهم لقوا حتفهم. وعادة ما تتعرض مناجم الأحجار الكريمة في ولاية كاشين بشمال البلاد لحوادث خطيرة رغم تعهدات الحكومة بتنظيم صناعة التعدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار بمنجم شمال ميانمار يبتلع 14 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.