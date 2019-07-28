قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن بيونج يانج أفرجت عن سفينة صيد روسية احتجزتها بعد اتهامها بخرق قواعد الدخول في واقعة دفعت موسكو إلى التحذير من تجميد المحادثات بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك.
وذكرت السفارة أن كوريا الشمالية احتجزت طاقم سفينة الصيد المؤلف من 15 روسياً وكوريين جنوبيين اثنين في 17 يوليو لانتهاك قواعد الدخول.
وقالت روسيا إن السفينة لم تخرق أي قانون. وقالت السفارة على "فيسبوك" إنه تم أيضاً الإفراج عن الكوريين الجنوبيين.
وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المختصة بالعلاقات مع كوريا الشمالية الإفراج عن السفينة وعن الكوريين الجنوبيين.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق عن وكالة صيد الأسماك الروسية قولها إن بيانات الملاحة أظهرت أن الإجراء الذي اتخذته كوريا الشمالية لم يكن قانونياً وإن سفينة الصيد لم تدخل مياهها.
اقرأ أيضاً...قارب لبيونج يانج يدخل مياه كوريا الجنوبية
ونقلت عن وكالة صيد الأسماك قولها إن روسيا لن تجري أي محادثات بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك مع كوريا الشمالية إلا بعد تسوية هذا الأمر بشكل مرض.
وتشمل الاتفاقية حصص الصيد لصيادي الأسماك الكوريين الشماليين في أقصى شرق روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية محتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.