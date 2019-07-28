كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية محتجزة

قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن بيونج يانج أفرجت عن سفينة صيد روسية احتجزتها بعد اتهامها بخرق قواعد الدخول في واقعة دفعت موسكو إلى التحذير من تجميد المحادثات بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك.

وذكرت السفارة أن كوريا الشمالية احتجزت طاقم سفينة الصيد المؤلف من 15 روسياً وكوريين جنوبيين اثنين في 17 يوليو لانتهاك قواعد الدخول.

وقالت روسيا إن السفينة لم تخرق أي قانون. وقالت السفارة على "فيسبوك" إنه تم أيضاً الإفراج عن الكوريين الجنوبيين.

وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المختصة بالعلاقات مع كوريا الشمالية الإفراج عن السفينة وعن الكوريين الجنوبيين.

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ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق عن وكالة صيد الأسماك الروسية قولها إن بيانات الملاحة أظهرت أن الإجراء الذي اتخذته كوريا الشمالية لم يكن قانونياً وإن سفينة الصيد لم تدخل مياهها.

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ونقلت عن وكالة صيد الأسماك قولها إن روسيا لن تجري أي محادثات بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك مع كوريا الشمالية إلا بعد تسوية هذا الأمر بشكل مرض.

وتشمل الاتفاقية حصص الصيد لصيادي الأسماك الكوريين الشماليين في أقصى شرق روسيا.