قتيل و11 مصاباً في إطلاق نار بنيويورك

قتل شخص واحد وأصيب 11 آخرون على الأقل، في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

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وقال مصدر بالشرطة قال إن شخصاً قتل في مكان الحادث. وقالت مصادر أخرى إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين. بحسب موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأميركي.