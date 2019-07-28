كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة جميع الكوريين الجنوبيين والروس المحتجزين في كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون من سول ان الكوريين الجنوبيين و15 روسي عادوا إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بعد حوالي 10 أيام من انجراف قاربهم إلى المياه الكورية الشمالية.

كان أفراد الطاقم على متن قارب صيد يرفع علم روسيا عندما احتجزته كوريا الشمالية في 17 يوليو. وكانت السفينة في طريقها إلى روسيا بعد مغادرتها ميناء سوكشو الشرقي في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الوحدة في سول في بيان إن الطاقم وصل على متن القارب نفسه في ميناء سوكشو يوم الأحد، بعد يوم من مغادرتهم ميناء ونسان الشمالي. لا تزال تفاصيل كيفية احتجازهم ومعاملتهم وإعادتهم إلى الوطن غير واضحة حيث قالت الوزارة إن كوريا الشمالية لم تبلغ كوريا الجنوبية بقرارها بالإفراج عن الطاقم. وقالت الوزارة إنها علمت بمغادرة القارب من ونسان يوم السبت عبر قنوات مختلفة رفضت الكشف عنها.

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و اوضح بيان الوزارة إنه قام بتقييم اعادة كوريا الشمالية لأفراد الطاقم "بشكل إيجابي".

لا تزال العلاقات بين الكوريتين باردة وسط عدم إحراز تقدم في الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقالت سول إن كوريا الشمالية تحتجز ستة كوريين جنوبيين آخرين اعتقلتهم في السنوات الأخيرة بتهم معادة الدولة وتهم أخرى.

