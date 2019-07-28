كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني تركي: أردوغان يتحمل مسؤولية تهجير السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمّل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وقال ياركاداش، في مقابلة مع قناة غلوبال التركية، إن "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مشيراً إلى أن "تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم".

كما اعتبر أن "التنسيق والتعاون مع سوريا شرط أساس لمعالجة كل مشاكل تركيا، ولكن تصرفات أردوغان تظهر أنه لا يرغب في حل هذه المشاكل بل يسعى إلى مزيد منها"، وفق تعبيره.

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من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التركية تحتجز وتكره السوريين على توقيع نماذج "العودة الطوعية"، ثم إعادتهم قسراً إلى شمال سوريا، وهي حالياً منطقة حرب.

وحدد مكتب حاكم إسطنبول الاثنين 20 آب/أغسطس موعداً نهائياً للاجئين السوريين للعودة إلى الأقاليم التركية، التي تم تسجيلهم فيها لدى وصولهم أو مواجهة الإعادة القسرية إلى المناطق السورية.