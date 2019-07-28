كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع "دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.

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ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.

وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 أخرين.