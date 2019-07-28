شفاعمرو: تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل حجيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة صباح اليوم، الأحد، أمر حظر النشر في ملف جريمة قتل الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات من مدينة شفاعمرو.

وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم، لمدة 24 يوما، أي حتى يوم 18.8.2019.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 19.7.2019 حينما تعرض الشاب لجريمة إطلاق نار ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وقد أقر مقتله في المستشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وقد اعتقلت الشرطة في وقت سابق 6 مشتبهين بينهم امرأة بالضلوع في جريمة القتل.