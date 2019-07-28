بايرن ميونخ يرصد لاعبا لضمه هذا الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني قام برصد هدف جديد له في سوق الانتقالات، وهو يسعى للتحرك نحو أحد المواهب في الملاعب البرتغالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الفريق البافاري يستهدف التعاقد مع غونسالو راموس، مهاجم بنفيكا، ليزاحم عدة أندية أوروبية على ضمه.

واقتحم البايرن السباق، الذي يضم ليفربول الإنجليزي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، على الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا.

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وجذب راموس أنظار كشافي البايرن بعد تألقه مع منتخب البرتغال في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، هذا الصيف، خاصة بعد إحرازه ثلاثية "هاتريك" أمام أيرلندا في نصف النهائي.

وبدأ بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة محاولة جلب أكبر عدد من المواهب الشابة، بدلًا من إنفاق الكثير من الأموال على ضمهم مستقبلًا.

يذكر أن البايرن تعاقد هذا العام مع المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 18 عامًا، كما ضم الألماني يان فيات أرب، صاحب الـ18 عامًا.