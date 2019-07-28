مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك

نيويورك - وكالات - الخليج 365

قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك، الأمريكية الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قُتل في مكان الحادث.

وأضافت مصادر إعلامية إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.