شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات رئيسية ناقشتها "نقل البرلمان" في الدور الرابع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 5 ملفات رئيسية وردت فى تقرير الإنجازات الصادر عن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن دور الانعقاد الرابع، والتى أصدرت بشأنها توصيات برلمانية للحكومة. ويستعرض ”الخليج 365” على النحو التالى: 1- أسباب خسائر السكك الحديدية. Advertisements 2- كيفية تفعيل الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصرى. 3- كيفية الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية. 4- ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة فى دعم منظومة نقل البضائع. 5- تفعيل دور الشركات التابعة لوزارة النقل، وإعادة هيكلتها مالياً وادرياً للمساهمة الفاعلة فى مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

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