شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان تتجاهل التسريب الصوتى الفاضح لسرقات التنظيم للتغطية على جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، أن قنوات الإخوان تجاهلت تمامًا التسريب الصوتى الخاص بفضائح السرقات داخل الجماعة، كما تجاهلت قنوات التنظيم تصريحات عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق التى فصلت وشرحت و بينت كل ما حواه التسريب من معلومات بالرغم من أن تليمة يعمل معهم فى قناة مكملين، كما أنه ضيف دائم فى جميع قنواتهم بالخارج، فلماذا لا ينتهز الفرصة ليتحدث إلى الناس - من تلقاء نفسه - بما لديه من معلومات؟.

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وأضاف أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، أن تجاهل عصابة الإخوان اللصوص و قنواتها بالخارج لكل ما من شأنه أن يكشف عن حقيقة أنشطة العصابة الإجرامية ونقائص مجرميها والتغطية على تلك الجرائم، يُعد أسلوبًا تكتيكيًا من عداد تقنيات تنظيم الإخوان الكهنوتية فى التنصل من مسئوليته عن أخطائه وجرائمه التى تشكل العمود الفقرى لأنشطته الكلية.

وأشار عماد أبو هاشم إلى أنها تقنية القفز من فوق الحدث و تلاشيه تماما حتى يتلاشى الحدث -تماما - من ذاكرة الناس التى تشبه ذاكرة السمكة، و لاسيما إذا كانت أدلة الإدانة تحيط بهم من كل إتجاه فلا يملكون حتى مجرد المناورة أو المراوغة للإفلات منها كما هو الحال فى واقعة التسريبات الأخيرة، فى مثل هذه الظروف يصمت الإخوان عن الحديث - تماما - متجاهلين ما حدث و"كأنهم من بنها".