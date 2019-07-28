كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: نتعرض لمؤامرة دولية أطرافها قطر وتركيا والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن بلاده تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية، موضحا أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، معتبراً أن بريطانيا وإيطاليا أيضا لعبتا دوراً في التآمر.

واعتبر صالح، في تصريحات تلفزيونية، أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلباً لهم، وفق قوله.

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وأوضح أنه "طلبنا مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس، لكنه رفض ذلك"، مشيراً إلى أن تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحاً.

وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبراً وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج. وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد "صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.

وأطلق الجيش الوطني الليبي الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.