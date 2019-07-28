كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعية أسترالي يفضح مخطط قطر لتشويه السعودية والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجل الدين الأسترالي من أصول إيرانية محمد توحيدي، عن تفاصيل مؤامرة خبيثة يمولها تنظيم الحمدين عبر أذرعته الدبلوماسية، للإساءة لدولتي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتشويه صورتهما أمام الرأي العام الأمريكي، عبر أعضاء بالكونجرس الأمريكي على تواصل مع مقربين من الأمير الصغير تميم بن حمد، وفقا لقطر يكليس.

وقال توحيدي إنه سينشر تفاصيل المؤامرة التي حصل على بياناتها من مصادر موثوقة تباعا وأنه مستعدة للذهاب للكونجرس للإدلاء بشهادته، وتقديم ما لديه من إثباتا تؤكد ضلوع عضوتين في الكونجرس بالتآمر لصالح قطر.

وكتب توحيدي على حسابه عدد من التغيرات التي تكشف تفاصيل المؤامرة القطرية، قائلاً إن الكشف عن القضية غير القانونية سيكون أحد أهم المواضيع التي يطرحها في موقع التدوينات القصيرة. مضيفًا بأنه يستند لمصادر قوية، ولفت إلى أنه على استعداد للذهاب إلى أبعد حد مع هذا الأمر، حتى لو كان مطلوبًا منه الشهادة في الكونجرس.

وبالرغم من عدم إشارة الإمام الإيراني الأصل لأسماء عملاء قطر بشكل مباشر داخل تغريداته إلا أنه عاد في آخر تغريدة للإشارة إلى حسابات عضوتَيْ الكونجرس إلهان عمر ورشيدة طليب، والناشطة الحقوقية الأمريكية فلسطينية الأصل ليندا سرور، في تلميح صريح إلى ما كان يقصده.

وقال الداعية الأسترالي إن عضوة الكونجرس رشيدة طليب تتواصل بشكل غير مباشر مع مجموعة قريبة من أمير قطر تميم بن حمد، وحددهم بالأسماء، هم: الإعلامي عبد الله العذبة، وسيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر، علاوة على عبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.

وأوضح أن هذه العضوة أكدت لمجموعة الأشخاص التابعين لأمير قطر أن التحقيقات الأخيرة في قضاياها لن تنتهي بشكل جيد، وتعمل على استقطاب أشخاص لتضع قضاياها جانبًا.

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وأضاف أن القطريين المتواصلين مع عضوتي الكونجرس يعلمون أنهما في ورطة حاليا، بسبب محاولتهم شراء بعض الأشخاص لمهاجمة السعودية والإمارات ومن بينهم أنا.

وقال توحيدى في تغريدة أردفها بنص خطاب أرسل له عبر بريده الإلكتروني: " حاولت عضوة الكونغرس المعنية، إقناعي بأن أقول إنني مولت من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية "لتشويهها"، لكي تستغل ذلك في الهجوم على البلدين العربيين ثم تحويلها إلى قضية دولية.

وتابع: "لدي النص الكامل الذي أرسله الشخص الوسيط الذي حاول استخدامي لصالح مخططهم، قائلا إن عضوة الكونجرس يقصد رشيدة طليب "تعرف أن هذا ليس أول تسريب".

وأكمل في تغريدة جديدة في إطار السلسلة بأن رشيدة طليب، بالتعاون مع ناشطة فلسطينية من بروكلين (ليندا سرور)، خططتا لتشويه الإمارات والسعودية، وذلك من خلال الاستعانة بالمنصات الإعلامية التابعة لقطر، وهي شبكة "الجزيرة وموقع "ميدل إيست أي"، وذلك بالادعاء كذبًا أن كل من ينتقد "رشيدة طليب" يتقاضى الأموال من السعودية والإمارات.

ولفت "توحيدي" إلى أن قطر قدمت معلومات بطريقة غير قانونية للمحقق الأمريكي روبرت مولر، الذي كان معنيًّا بالتحقيق في قضية التدخُّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وذلك من خلال مجموعة "العذبة" وشركاه. كما تحاول المجموعة القطرية إفساد علاقة دونالد ترامب الابن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.

وهدَّد الداعية الأسترالي بإبراز المزيد من الأدلة على التدخُّل القطري في الكونجرس الأمريكي إذا قررت عضوتا الكونجرس المضي قُدمًا في خطتهما بتشويه صورة السعودية والإمارات إعلاميًّا ودوليًّا.

وقال إنه هناك المزيد من التفاصيل سوف تكشف تباعا مؤكدا أنه يعرف المتورطين في القضية والذين من بينهم رجل أعمال شيعي، وأشخاص آخرون لافتا إلى أنه أجرى اتصالًا أوليًا لنقل جميع التفاصيل والمواد إلى الحكومات المعنية، ووكالات الاستخبارات التابعة لها من خلال محاميه الخاص.