كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجتمع رئيس برلمان إثيوبيا يشيد بمواقف الإمارات الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمَّن رئيس مجلس النواب الشعبي في إثيوبيا، تاجيسي شافو، مواقف الإمارات الإنسانية والتنموية في بلاده، قائلاً إنَّ الإمارات تسهم بقوة في تعزيز الجهود الحكومية والشعبية لدعم استقرار النازحين والمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأضاف شافو أنَّ الإمارات كانت على الدوام سبّاقة في الوقوف بجانب الشعب الإثيوبي في جميع الأحوال والظروف.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها مؤخراً المسؤول الإثيوبي والوفد المرافق له إلى مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة، وراشد مبارك المنصور، نائب الأمين العام للمساعدات المحلية، وحمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في الهلال الأحمر.

وتطرّق الجانبان إلى مجالات التعاون والتنسيق التي من شأنها تعزيز دور الهيئة الإنساني والتنموي على الساحة الإثيوبية.

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واستمع الوفد الإثيوبي إلى شرح حول المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها حالياً من جانب الهيئة في عدد من الأقاليم الإثيوبية بتوجيهات ودعم من قيادة الإمارات ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي.

ورحَّب محمد الفهيم بزيارة رئيس مجلس النواب الشعبي في إثيوبيا للهيئة، قائلاً إنَّ توجيهات قيادة الإمارات بتعزيز دور الهيئة على الساحة الإثيوبية تجسِّد العلاقة المتينة بين البلدين والتواصل المستمر بين قيادتي الإمارات وإثيوبيا، وتعبِّر عن عمق الروابط الأزلية بين الشعبين، وتؤكِّد تضامن قيادة الإمارات اللامحدود مع الأوضاع الإنسانية للنازحين والمتأثرين من تداعياتها، كما تجسِّد سرعة استجابة الإمارات تجاه الظروف الإنسانية التي يعيشها المتضررون هناك.

وأشار إلى أنَّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تولي برامجها الموجهة للساحة الإثيوبية اهتماماً كبيراً وتعمل دائماً لتعزيز وجودها هناك بناء على توجيهات القيادة العليا في الهيئة والتي تتابع عن قرب تحركات الهيئة في إثيوبيا وغيرها من المناطق والأقاليم التي تشهد أزمات وكوارث.