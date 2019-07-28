وفاة توأمين بسبب الحر…نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات!

صرحت شرطة نيويورك أن طفلين صغيرين توفيا، يوم الجمعة، داخل سيارة ساخنة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي، وتوجه إلى العمل.

وقالت الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

واحتجزت الشرطة والد الطفلين البالغ من العمر 37 عاماً للاستجواب، مشيرة إلى أنه يعمل في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينجزبريدج. وبحسب الشرطة، فإن فحص الطبيب الشرعي سيحدد سبب وفاة التوأمين، اللذين جرى تعريف هويتهما بماريزا وفونيكس رودريغيز من مقاطعة روكلاند.

وبحسب صحيفة «إيفينغ ستاندرد» البريطانية، فإن أحد المارة اتصل بالشرطة بعد أن شاهد الأب وهو يصرخ على جانب الطريق في نيويورك في منطقة عمله. وتم العثور على الطفلين يتنفسان على ما يبدو حينما وصل المسعفون، قبل أن يتم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك: «هذا أمر مروع. التحقيق لا يزال في وقت مبكر، سنصدر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة»