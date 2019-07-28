ليفربول يعلن موعد عودة لاعبه صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد لحاق النجم المصري، محمد صلاح، إلى جانب كل من اللاعبين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، إلى التدريبات استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وبحسب الموقع الرسمي لبطل أوروبا، فإن الثلاثي سينضم للفريق في مدينة إيفيان الفرنسية، الإثنين المقبل، وهو اليوم الأول من المعسكر، بعد منحه إجازة طويلة بسبب الالتزامات الدولية خلال الصيف.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لكن فريقه خرج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد.

وساهم الثنائي فيرمينو وبيكر، في تتويج البرازيل بلقب كوبا أميركا، بعد الفوز في النهائي على بيرو بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يفتتح ليفربول موسمه بمواجهة مانشستر سيتي يوم 4 آب/أغسطس في كأس الدرع الخيرية.