رهط: مقتل عاطف أبو عاذرة دهسا وإصابة 3 بشجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب عاطف خميس أبو عاذرة (27 عاما)، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، بعد تعرضه للدهس على ما يبدو عن طريق الخطأ، خلال شجار عائلي وقع في ساعات متأخرة من الليل، في حارة رقم 20 بمدينة رهط.

وتخلل الشجار إطلاق نار كثيف ومحاولات دهس، ما أدى أيضا إلى إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة بجروح وصفت بين الخفيفة والخطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى للعلاج.

وأفاد شهود عيان أن المرحوم أبو عاذرة، وهو متزوج وأب لطفل (3 أشهر)، لا علاقة له بالشجار العائلي، وقد أصيب بجروح بالغة الخطورة دهسا توفي على إثرها لاحقا، وذلك خلال محاولته برفقة آخرين فض الشجار وتهدئة الأوضاع.

ووفقا للشرطة فقد تلقت بلاغا عن شجار في رهط، وهرع عناصرها للمدينة، حيث أسفر الشجار عن مصرع شخص على ما يبدو دهسا، كما أصيب 3 أشخاص بينهم امرأة (60 عاما) بجروح جراء إطلاق نار، حيث تم تحويل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية للشرطة.

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وذكرت الشرطة أنه في إطار التحقيق تم اعتقال مشتبهين اثنين (22 و34 عاما) على ذمة التحقيقات في قضية الشجار العائلي، وسيتم عرض المشتبهين صباح اليوم الأحد، أمام المحكمة للبت بطلب الشرطة بتمديد اعتقالهما.

كما أفادت الشرطة أنها عثرت خلال التحقيق وتفتيش المركبات على عبوة ناسفة داخل مركبة، حيث تم اعتقال السائق واستدعاء خبر المتفجرات الذين قاموا بإبطال العبوة.