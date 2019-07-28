شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. النيابة تعلن نتائج تحقيقها في واقعة فض اعتصام القيادة والان مع التفاصيل

أعلنت النيابة العامة في السودان، نتائج تحقيقاتها في واقعة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، مؤكدة تورط سبعة ضباط بالعملية، فيما أغلق سودانيون غاضبون عدداً من الشوارع في الخرطوم، احتجاجاً على نتائج التحقيق، ما دفع الشرطة لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

وكشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالسودان، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي أمس، عن تورط سبعة ضباط بالعملية، دون أي تعليمات من المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أن تحقيقات اللجنة لم تظهر أي حالات اغتصاب أو عمليات حرق، حسبما أفادت شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

وذكر سعيد أن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في العملية، مضيفاً أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

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وأوضح سعيد أن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع إلى موقع الاعتصام، وأن أحد الضباط أمر بجلد المحتجين.

ولفت سعيد إلى أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات، كما استمعت إلى 59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلاتالمشارح والشرطة، قائلاً إن لجنته استمعت إلى 168 شاهداً من القوات النظامية، بجانب مواطنين وأطباء ومعتصمين.

وتابع سعيد قائلاً إنه تبين للجنة أن ضابطاً برتبة لواء ركن قام بإصدار أمر لعميد بتحريك قوات مكافحة الشغب، وأن القوة لم تكن لديها تعليمات بالمشاركة في فض الاعتصام، مشيراً إلى أن تحذيراً تم للعميد من التجاوز، إلا أنه خالف وأدخل القوة إلى منطقة الاعتصام، وأمر بجلد المعتصمين بقيادة مقدم، الذي حضر التنوير الخاص بالتعامل مع المعتصمين بمنطقة «كولمبيا»، ويعرف أنه لا توجد تعليمات بالتعامل مع المعتصمين بساحة القيادة العامة.