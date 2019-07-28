شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات من الدول الأكثر التزاماً بتقديم المنح لدعم الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الاتحاد إن الإمارات من الدول الأكثر التزاماً بتقديم المنح لدعم الشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بالتوازي مع ما تقدمه سنوياً من مساعدات مباشرة على الأراضي الفلسطينية من خلال مؤسساتها العاملة في المجال الإنساني.

وأضافت أن تقديم 50 مليون دولار منحة من الإمارات لدعم دور وكالة "الأونروا" في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتحديداً في المجال الصحي، وتوجيهه إلى الفئات الأكثر ضعفاً وهم النساء والأطفال، بالإضافة إلى توفير البرامج التعليمية للطلاب والطالبات، لضمان مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، يأتي انطلاقاً من سياسة المساعدات الخارجية للدولة.

ولفتت الصحيفة إلى المنحة الإماراتية تأتي في وقت تواجه فيه وكالة "الأونروا" تحديات مالية مرتبطة بموازنتها وبرامجها الإغاثية تجاه الشعب الفلسطيني، ما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، خصوصاً التعليم الذي يعتبر المحرك الرئيس لنماء وازدهار الشعوب .

وأكدت أن الإمارات مستمرة في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، وقدمت في العامين السابقين ما يزيد على 364 مليون دولار أميركي في هذا الصدد، ناهيك عن تعاونها الدائم لحشد المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة لتقديم الدعم، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين وعدم تراجعها، خاصة أن مجال عمل "الأونروا" يرتكز بشكل أساس إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وهي مجالات ضرورية يحول تأمينها دون تفاقم المعاناة.