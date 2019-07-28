شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم 26 ألف صياد في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات دعمها للصيادين في الساحل الغربي بدعم نحو 26 ألف صياد في الساحل الغربي لليمن يعولون 182 ألف فرد من سكان المنطقة بعدد من المشاريع.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دفعة جديدة من أدوات ومستلزمات الصيد على 200 صياد في مدينة "يختل" التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن الأدوات التي وُزعت على الصيادين في "يختل" تأتي في إطار المبادرات والمساعدات والأعمال التي تنفذها الإمارات، في مختلف القرى والمناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في "عام التسامح 2019".

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وأوضح أن ذلك يأتي بهدف استكمال تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق.

وأكد محمد زيد، مدير مؤسسة الصيادين في منطقة "يختل"، أن الهلال الأحمر الإماراتي نفّذ العديد من المشاريع الداعمة بصورة مباشرة للصيادين، ومن أهمها إعادة تأهيل وترميم مركز الإنزال السمكي في "يختل".

وعبّر عدد من الصيادين عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولمختلف أهالي الساحل الغربي.

وخلال "عام زايد 2018" و"عام التسامح 2019" أقدمت دولة الإمارات على تأهيل وإنشاء 24 مركزا للإنزال السمكي ابتداءً من مديرية ذباب باب المندب وانتهاء بمديرية الحوك بمدينة الحديدة، علاوة على توفير معدات الصيد لـ1000 صياد بهدف تنمية قطاع الثروة السمكية الذي بدوره سيكون رافدا مهما للاقتصاد اليمني.