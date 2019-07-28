وزير الداخلية يصل البصرة على رأس وفد رفيع

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع. وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع". واضاف المصدر ان "الياسري سيبحث مع المسؤولين في المحافظة الاوضاع الامنية اضافة الى متابعة معاملات المواطنين هناك في الدوائر التابعة للوزارة".



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