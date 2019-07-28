إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية. وذكر موقع دايلي نيوز الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة. ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة. وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 أخرين.



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