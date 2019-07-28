سلطات الحج السعودية تستقبل حجاجاً إيرانيين بالورود والحلويات

ونشرت الوكالة صورا تظهر مجموعة من الحجاج الإيرانيين الذين استقبلتهم سلطات الحج في المملكة بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 52 ألف زائر إيراني وصلوا، منذ 13 تموز لغاية امس السبت، إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار 368 قافلة.

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وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أعلن سابقا أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية بنهاية يوم أمس الجمعة، بلغ 60 ألفا و623 شخصا، بما يشمل الزوار ومسؤولي شؤون الحجاج الإيرانيين.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني ناصر جبر حويزاويقوله إن "الحجاج الإيرانيين وجدوا مستويات عالية من التعامل المميز من قبل السلطات السعودية في مطاري المدينة المنورة وجدة".