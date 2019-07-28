قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخص وأصيب 6 آخرون، الأحد، إثر إطلاق نار في حديقة مندوزا بمدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طفلا واحدا على الأقل كان من بين المصابين.



وأشارت إلى أن مطلق النار، الذي ما زال طليقا، يعتقد أنه فتح النار على الحفل السنوي "Old Day Timers" في مركز براونزفيل الترفيهي في طرق كريستوفر وهيجيمان.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على موقع الحادث، ولم تعلن على الفور عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

