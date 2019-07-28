أمريكا تعاقب 76 من القادة العراقيين المرتبطين بإيران

قالت مصادر حكومية في العراق السبت، إن عقوبات أمريكية جديدة ستطال عشرات الشخصيات السياسية العراقية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت مصادر عراقية توقعت أن قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة مرتبطين بإيران من بين الذين ستشملهم العقوبات الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي ستطال 76 شخصية سياسية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت منذ أسبوعين، عقوبات على أربع شخصيات عراقية هم أحمد الجبوري ونوفل العاكوب وريان الكلداني ووعد القدو.