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أمريكا تعاقب 76 من القادة العراقيين المرتبطين بإيران

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قالت مصادر حكومية في العراق السبت، إن عقوبات أمريكية جديدة ستطال عشرات الشخصيات السياسية العراقية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت مصادر عراقية توقعت أن قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة مرتبطين بإيران من بين الذين ستشملهم العقوبات الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي ستطال 76 شخصية سياسية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت منذ أسبوعين، عقوبات على أربع شخصيات عراقية هم أحمد الجبوري ونوفل العاكوب وريان الكلداني ووعد القدو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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