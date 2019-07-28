شركتان تملكان الناقلة المحتجزة بإيران: "طاقم السفينة بخير"

قالت شركتان تملكان ناقلة النفط ستينا أمبيرو التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين من سفارات الهند وروسيا والفلبين، التقوا بأفراد طاقم الناقلة وأنهم بصحة جيدة.

وذكرت شركتا ستينا بالك، ونورذرن مارين مانجمنت، في بيان "نتمنى حل هذا الموقف سريعاً، وسنواصل إجراء حوار مفتوح مع كل الحكومات والسلطات المعنية لتأمين الإفراج عن الطاقم والسفينة".

واحتجزت إيران الناقلة في 19 يوليو (تموز) رداً على ما يبدو على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبلها بأسبوعين.