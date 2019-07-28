قارب كوري شمالي يدخل المياه الكورية الجنوبية

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سيول: دخل قارب كوري شمالي على متنه ثلاثة أشخاص المياهَ الكورية الجنوبية واقتيد الى احد الموانئ الكورية الجنوبية بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للانباء الاحد عن هيئة الاركان المشتركة.

وعبَرَ القارب الخشبي مساء السبت الخط الذي يمثّل بحكم الامر الواقع الحدود البحرية بين البلدين في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما نقلت يونهاب عن المصدر نفسه.

واقتيد القارب ومَن عليه الى ميناء عسكري كوري جنوبي، على ان يتم فتح تحقيق، استنادا الى قيادة الجيش.

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ولم يكن ممكنا تحديد ما إذا كان الاشخاص على متنه من المنشقين ام انهم عبَروا الحدود البحرية بطريق الخطأ.

في حزيران/يونيو المنصرم، عبَرَ قارب صيد كوري شمالي على متنه اربعة رجال الحدود البحرية بين الكوريتين، من دون ان يتم اكتشافه، ورسا بكوريا الجنوبية.

وتمت وقتذاك اعادة اثنين منهم الى بلادهما، بينما اعرب الاثنان الباقيان عن رغبتهما باللجوء للجنوب.

وفر أكثر من 30 الف كوري شمالي من بلادهم لكنّ قلائل من هؤلاء عبَروا الحدود بين البلدين بسبب خضوعها لحراسة مشددة وحقول الالغام فيها.