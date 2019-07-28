شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم يتصدر مطالب المواطنين على خدمة "واتساب" البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، الربع سنوى حول حصاد خدمة "واتس آب" مجلس النواب خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2019، تصدر محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة والإسكندرية وقنا الشكاوي والمقترحات الواردة عبر آلية "واتس آب".

وأشار التقرير البرلماني، إلي أن الآلية لم تسجل تلقي أي شكوى أو مقترحات من محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة المذكورة.

ولفت التقرير، إلي أن المشكلات المجتمعية احتلت الصدارة في عدد الرسائل الواردة من المواطنين علي خدمة واتس آب، وفي مقدمتها المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي مثلت (ثلث) ما قدم من شكاوي واقتراحات، وكان الثقل الأكبر فيها للشكاوي المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، أصحاب العقود المؤقته في الصناديق الخاصة والتشجير والشكاوي المتعلقة بالتسويات المالية والادارية لبعض العاملين بالدولة، يليها القضايا الخاصة بمشكلات المحليات، ثم المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة في مجالات (الصحة والتعليم، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق) ثم الخاصة بالنقل والطرق يليها قطاع الزراعة والمزارعين، بينما تذيلت المشكلات الخاصة بالمصريين في الخارج وشكاوي قطاع الأوقاف ومعوقات الاستثمار قائمة رسائل واتس آب.

ونوه التقرير البرلماني، إلي أن الرسائل الخاصة بالمقترحات والمطالبات التشريعية جاءت في المرتبة الثانية من عدد الرسائل الواردة علي خدمة واتس اب خلال الفترة من إبريل إلي يونيو 2019.

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وأوضح التقرير البرلماني، أن المطالبات والمقترحات التشريعية التي قدمها المواطنين إلي مجلس النواب، خلال الفترة إبريل إلي يونيو 2019، حول عدد من القوانين في مقدمتها قانون إيجار المساكن القديمة حيث تلقت الخدمة 62 رسالة تمثل وحدها نحو 16.5% من إجمالي ما تقدم به المواطنون من شكاوي واقتراحات، وتعلقت باقي المقترحات التشريعية بقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والرؤية، وقانون نقابة المهندسين، قانون البناء الموحد، بالإضافة إلي قانوني المحاماة، التأمينات والمعاشات، اللذين تم إقرارهم بدور الأنعقاد الرابع.

ونوه التقرير، إلي أن الرسائل الواردة شملت نطاق اختصاص 28 جهة يتصدرها مجلس النواب الذي اختص وحده بنحو ربع ما تلقته الآلية من رسائل حيث بلغت نسبة الرسائل الواردة إليه 22.3%، تمثلت معظمها في مقترحات ومطالبات خاصة بالقوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن.

ووزع نحو 15% من الرسائل - حسب التقرير البرلماني علي 18 وزارة وجهة حكومية واختصت المحافظات وحدها بعدد 56 شكوي تمثل نحو 15% من إجمالي ما تلقته الآلية من شكاوي واقتراحات خلال الفترة المذكورة، تتصدرها محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية والمنوفية.

وأطلق مجلس النواب خدمة "واتس آب المواطنين " فى إطار حرص البرلمان على التواصل الدائم والتفاعل والانفتاح على المواطنين.