حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، الأجواء ستكون صيفية عادية حارة نسبيا ظهرا ولطيفة صباحا ومساءا ومنعشة في ساعات الليل المتأخر والفجر الباكر. الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر سيطرأ على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية، لتكون حارة في وقت الظهيرة ومعتدلة في باقي الأوقات خاصة في ساعات الليل المتأخر والفجر الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، لتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما فيها الجبال، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا في المناطق المنخفضة، في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة للاعتدال في الجبال لكنها تبقى غير معتدلة في المناطق المنخفضة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتستمر الأجواء الحارة في كافة المناطق، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق السهلية المنخفضة والأغوار، كما ترتفع نسب الرطوبة في مدن الساحل والسهل الساحلي لتزيد من الشعور بالحرارة في هذه المناطق. في ساعات الليل تسود أجواء أكثر اعتدالا في الجبال لكنها تبقى حارة نسبيا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية وتتحول إلى شمالية شرقية منتصف الليل وتكون نشطة أحيانا.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا خصوصا في الجبال. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.