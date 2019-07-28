ترند الموجز| محرز يعتذر للشعب المصري ..و موسى يرد على تهديد الإرهابى وجدى غنيم باغتياله : «سلاحى قلمى ولسانى».. وفرج عامر يؤكد تعرض سموحة لمؤامرة من اتحاد الكرة لهبوطه..و ريهام سعيد ردا علي الشامتين : "مش عاوزة حد يتعاطف معايا"

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، محرز يعتذر للشعب المصري ..و موسى يرد على تهديد الإرهابى وجدى غنيم باغتياله.. «سلاحى قلمى ولسانى».. وفرج عامر يؤكد تعرض سموحة لمؤامرة من اتحاد الكرة لهبوطه..و ريهام سعيد ردا علي الشامتين "مش عاوزة حد يتعاطف معايا" .



وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

رياض محرز معتذرا للشعب المصري: لم أتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء خلال حفل تسليم الكأس

اعتذر اللاعب رياض محرز نجم المنتخب الجزائري والمحترف بصفوف نادي مانشستر سيتي، عن عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مراسم نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري .

وقال محرز خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يكن يعرف رئيس الوزراء المصري، وكان ينوي مصافحته، ولكنه عاد بعد سماع المناداة باسمه عبر مكبرات الصوت من أجل تسلم الكأس، مضيفا ،: " لم أقصد نهائيا عدم مصافحة رئيس الوزراء".

وختم محرز قائلا : "أعتذر للشعب المصري، لو فهم الأمر بشكل خاطئ، ولكني لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري". ( للمزيد )

أحمد موسى يرد على تهديد الإرهابى وجدى غنيم باغتياله.. «سلاحى قلمى ولسانى»

رد الإعلامي أحمد موسى، علي تهديد الإرهابى وجدى غنيم باغتياله خلال مقطع فيديو على الهواء عندما حل ضيفا على الإرهابي محمد ناصر.

وقال " موسى " خلال تقديم برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد" : أنا لا أمسك سلاحا ولكن سلاحي قلمي ولساني وهما أقوى من الرصاص وأنا أؤمن بما أقوله لأنني أدافع عن بلدي ولا أحمل بندقية لكي يحرض الإخوان على قتلي . ( للمزيد )

فرج عامر: سموحة تعرض هذا الموسم لمؤامرة لكي يهبط للدرجة الثانية

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه تعرض لمؤامرة ومطاردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية .

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وتابع " عامر " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" , والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر", : في واحد شخصية قوية جدا في الوسط الرياضي وعلى علاقة مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، جالي بيتي وقالي خلي بالك ووقف الهجوم على الاتحاد علشان في خطة عشان تنزل درجة تانية

مضيفا ان فريقه دائما ما يسعى كل عام للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على اللقب، ولكن ما حدث هذا العام كان مؤامرة . ( للمزيد )

الإعلامية ريهام سعيد تكشف لـ عمرو أديب حقيقة مرضها وترد على الشائعات.. "مش عاوزة حد يتعاطف معايا"

استنكرت الإعلامية ريهام سعيد التصريحات المنتشرة عبر «فيس بوك» بشأن أنها أجرت عمليات تجميل وادعت بأنها مريضة , مؤكدة أن اندهشت من اهتمام السوشيال ميديا بطبيعة مرضها أكثر من الاهتمام بحالتها الصحية

وتابعت " سعيد " ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، : عيب إن الناس تتهمني بإني باعمل شو، ماحدش بيبشَّر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيَّا هوا أنا طلبت تبرعات منهم لعمليتي ,

انا جالي ميكروب في منطقة مثلث الموت، والأطباء أكدوا لي إن البكتيريا في هذه المنطقة مميتة، ودخلت في مرحلة انهيار بعد ما عرفت إني هاعمل جراحة لإزالة الأنف، وأجريت 3 عمليات في ثلاثة أسابيع . ( للمزيد )