الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي



أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما.

وكانت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أعلنوا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

Advertisements

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من رئاسة الجمهورية، لكن حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس، قال إن السبسي نقل للمستشفى العسكري إثر «توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية».

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

والسبسي (92 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

