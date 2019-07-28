"بوكو حرام" تقتل 23 شخصًا شمال شرق نيجيريا

قُتل 23 شخصا، السبت، في هجوم شنه عناصر من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، عقب مراسم تشييع في قرية شمال شرقي نيجيريا.

وفتح عناصر من الجماعة وصلوا على 3 دراجات نارية النار على مجموعة رجال عائدين من قرية، حيث شاركوا في جنازة بمنطقة نغانزاي، على بعد 90 كلم من العاصمة الإقليمية مايدوجوري.

وأكد مسؤول محلي قائلاً: "تلقيت مكالمات مفادها أن بوكو حرام قتلت 23 شخصا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو".

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وتم العثور على الجثث، بعد أن تمكن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عما حدث.

وينشط تنظيم بوكو حرام الإرهابي في المنطقة، حيث يهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصره الطعام ويحرقون منازل.

وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرة في نيجيريا، منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.