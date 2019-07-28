ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 29 قتيلا

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بكين: ارتفعت حصيلة كارثة انزلاق التربة الذي طمر قرية في جنوب غرب الصين إلى 29 قتيلا، فيما لا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين بعد أيام على الكارثة، وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية السبت.
وكان رجال الإنقاذ عثروا على جثتي طفلين وأم مع طفلها وامرأة أخرى الخميس في منطقة شويينغ بإقليم غويتشو، وفق شبكة سي.سي.تي.في الرسمية.
وعثر على 11 شخصا أحياء، في أعقاب انهيار سفح تل على 23 منزلا في ساعة متأخرة الثلاثاء وهو ما كان أدى إلى طمر تلك المنازل بالوحول.
وتتكرر كوارث انزلاق التربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصا بعد هطول أمطار غزيرة. وتعرضت الصين هذا العام لفيضانات عارمة.
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