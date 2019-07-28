شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إنجازات "نقل البرلمان".. زيارتان ميدانيتان وتوصيات للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص تقرير الإنجازات الصادر عن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دور الانعقاد الرابع، عن قيام اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية، مثل التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الإسكندرية في الفترة من 17 حتى 20 من مارس سنة 2019، لتفقد ميناءى الاسكندرية والدخيلة، والتعرف على ما يتم بهما من أعمال، بالإضافة إلى تفقد بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 15 من إبريل سنة 2019 أستعرضت خلاله بعض المشاكل والموضوعات التي لاحظتها خلال زيارتها لميناء الدخيلة، ومنها تكدس شاحنات الحاويات بميناء الداخلية في بعض الأوقات بشكل يعيق الحركة داخل الميناء الدخيلة بالرغم من وجود مساحات غير مستغلة (خاوية) داخل ميناء الدخيلة.

وكذلك الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 2 حتى 6 من مايو سنة 2019 لتفقد بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البرى وبعض الطرق بالمحافظة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ الثلاثاء الموافق 9/7/2019 لإستعراض نتائج تلك الزيارة استعرضت خلاله بعض الملاحظات بشأن الطرق التي تفقدتها ومنها طريق شرم الشيخ / دهب وطريق سعال/ كاترين ومشروع طريق شرم الشيخ القديم / وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.