إصابة 29 شخصا جراء سقوط فرع شجرة على مسرح في الهواء الطلق بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ):

أصيب 29 شخصا، بينهم 6 في حالة خطيرة، عندما سقط فرع شجرة كبير على الجمهور في مسرح في الهواء الطلق مساء السبت في شمال ألمانيا، وفقا للشرطة الألمانية.

وتوقف العرض في بلدة شفيرين وتم إعادة المشاهدين إلى منازلهم بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل.