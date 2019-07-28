محمد اسماعيل - القاهرة - دويتشه فيله
انقلب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك، بعد ظهر أول أمس الجمعة (26 يوليو 2019)، على ساحل مدينة فوستروف المطلة على بحر البلطيق. وأكدت هيئة مكافحة الجريمة أن الرئيس السابق (79 عاماً) جرى انتشاله من الماء.
وذكرت متحدثة باسم الهيئة أن "السيد غاوك لم يصب وبخير". وقام قارب الإنقاذ "بارش" بانتشال غاوك، واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية. وأكدت الهيئة أن فرقة الحماية التابعة لغاوك كانت متواجدة على الشاطئ.
يذكر أن يواخيم غاوك، من مواليد مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، وترعرع في مدينة فوستروف. وشغل القس السابق منصب الرئيس الألماني على مدار خمسة أعوام (2017-2012). ورفض يواخيم غاوك الاستمرار لولاية ثانية في منصب الرئيس (منصب فخري إلى حد كبير) على الرغم من ارتفاع شعبيته.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ رئيس ألمانيا السابق عقب انقلاب مركب شراعي يقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.