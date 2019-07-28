كوستا يقود أتلتيكو مدريد لفوز كاسح بسباعية على الريال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا بنتيجة 7-3 على غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة ودية جمعت بينهما على هامش جولة الولايات المتحدة، يوم الجمعة.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بتشكيلة قوية مرة أخرى، وأشرك الثنائي المنضم حديثا إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، بينما جلس جاريث بيل مجددا على مقاعد البدلاء، لكن الفريق تأخر بشكل محرج بنتيجة 5-صفر مع نهاية الشوط الأول.

ودفع أتلتيكو بمجموعة من الوجوه الجديدة، وشارك الشاب جواو فيليكس المنضم في صفقة قياسية للنادي والذي ضرب دفاع ريال بهجمة مرتدة وصنع الهدف الأول لكوستا في أول دقيقة.

وأضاف فيليكس المنضم مقابل 120 مليون يورو، هدفا بعد 7 دقائق قبل أن يسجل أنخيل كوريا، الذي شارك بدلا من المصاب ألفارو موراتا في الدقيقة 19.

واستغل ساؤول نيجيز تواضع الأداء الدفاعي لريال وصنع الهدف الرابع لزميله كوستا قبل مرور نصف ساعة من البداية.

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وواصل كوستا التألق وحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ونفذها بنجاح.

واستمر اكتساح أتلتيكو بعد الاستراحة وصنع فيلكس هدفا لكوستا بعد 6 دقائق قبل أن يقلص ناتشو الفارق مع مرور تقريبا ساعة من اللعب.

وانتهت ليلة كوستا بشكل سيء؛ إذ اشتبك مع داني كاربخال لاعب ريال قبل طردهما معا.

وسجل فيتولو الهدف السابع لأتليتيكو قبل أن يحرز ريال هدفين قرب النهاية عن طريق كريم بنزيمة وخابي هرنانديز.

وسيعود ريال إلى إسبانيا بعد الإخفاق في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات ودية بالولايات المتحدة هذا الصيف.