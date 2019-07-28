شكرا لقرائتكم شاهد.. كمين محكم يأسر أفراد قارب حوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التشكيل البحري في الجيش اليمني، السبت، عن تمكنه من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري قوله: "إن قوات التشكيل البحري نصبت كميناً محكماً لقارب حربي تابع للميليشيا، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح".

كما أوضح المصدر أن أحد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشتباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري.

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عمليات استطلاعية بحرية

وتعمد ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلاً عن زرع الألغام البحرية، ما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.

فيما نشر المركز مقطع فيديو لاعترافات أحد أفراد القارب الحربي الحوثي الذين تم أسرهم.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن مؤخرا، عن تدمير قارب مفخخ تابع لميليشيا الحوثي حاول استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

بدوره، أكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن التحالف دمر القارب المفخخ أثناء ما كان يحاول الاقتراب من إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر.