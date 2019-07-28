النائب ممدوح الحسينى: تفعيل قانون حماية المستهلك يضبط الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الجديد جيد وبه نصوص قوية من شأنها أن تحمي المواطن من الجشع والاستغلال والغش والخداع من جانب التجار والمحتكرين.
وأضاف "الحسينى"، أن تفعيل أحكام قانون حماية المستهلك علي أرض الواقع وتطبيق العقوبات الواردة به علي المخالفين والمجرمين سيحقق الردع العام ويساعد علي ضبط أسعار السلع والخدمات والمنتجات، وذلك يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب علي ضرورة أن يتم التفاعل والتجاوب مع شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصة بالغش في أسعار السلع والخدمات وخداع المواطنين، وأن يكون للمواطن دورا إيجابيا بالإبلاغ عن أي مخالفات.
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