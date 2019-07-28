شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات بالبرلمان تتلقى 1200 شكوى من المواطنين بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت نحو 1200 شكوى من المواطنين خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف "العادلى" لـ"الخليج 365"، أن المجلس تلقى هذه الشكاوى وأحالها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقا للدستور اللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة قامت بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة متمثلة فى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لدراسة وفحص الشكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها يتم حفظها.

وأشار إلى أن هذه الشكاوى تتعلق بنقص بعض الخدمات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، والاهمال فى المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة للمواطن فى بعض المستشفيات والوحدات الصحية، وشكاوى من تلاعب التجار فى الأسعار مما يؤدي لارتفاعها وإرهاق المواطنين، وأيضا شكاوى من سوء تعامل بعض الموظفين مع الجمهور فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى شكاوي متعلقة بالحاجة إلي فرص عمل للحد من البطالة، وشكاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.

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