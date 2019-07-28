حمزة نمرة: لا أخاف الاعتقال وأحترم القانون وكل تركيزي حاليا في أعمالي الفنية-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر الفنان حمزة نمرة، أمس السبت، في ندوة صحفية أقيمت خلال فعاليات مهرجان ثويزا، أن استقراره بالعاصمة لندن مرتبط بتصوير وإنتاج أعماله الفنية.
وكشف نمرة في الندوة ذاتها، أنه لا يخاف من الاعتقال، ما دام يحترم القانون، مشيرا إلى أن تعبيره عن مواقفه في فترة 2011، كانت كأي مواطن مصري يعبر عن رأيه بما يكفله الدستور.
وأبرز نمرة أن كل تركيزه اليوم على أعماله الفنية، معتبرا أن كل خطواته حاليا بعيدة عن أي توجهات سياسية.
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