قرار "ناري" ينتظر الزمالك بعد مباراة القمة أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، على الرحيل بعد مباراة القمة أمام الأهلي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي الأهلي، رغم الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، الأربعاء الماضي.

وتوج "المارد الأحمر" بلقب الدوري المصري للمرة الرابعة توالياً والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لـ"العين الرياضية" أن قرار الجهاز الفني بقيادة خالد جلال جاء نتيجة خسارة لقب الدوري المصري وعدم القدرة على تحقيق هدف مجلس إدارة النادي الأبيض.





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وتولى جلال القيادة الفنية للفريق أوائل يونيو/حزيران الماضي، خلفاً للسويسري كريستيان جروس.

وكان حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك، قبل أن ينفي هذه الأنباء، مؤكداً أنه من أبناء النادي الأهلي ولن يقوم بتدريب أي فريق في مصر إلا المارد الأحمر.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تضرب الزمالك عقب خسارة الدوري، بل طلب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، الرحيل عقب مباراة الإسماعيلي، رافضاً التراجع عن هذا القرار.

وينتهي تعاقد إبراهيم مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يتيح له التوقيع لأي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف التالي.

ولم تتوقف أزمات الزمالك عند هذا الحد، حيث إن أمير عزمي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، قرر الاستقالة منذ يومين بسبب أزمته مع أيمن حافظ، منسق الفريق؛ حيث أخطر الجهاز الفني بقيادة خالد جلال بالرحيل عن النادي.

وكان أمير عزمي اشتبك مع حافظ بسبب تسريب الأخير خبر استبعاد حازم إمام من مواجهة الزمالك الأخيرة أمام الإسماعيلي، لمجلس إدارة النادي.