إنفوجراف.. أتلتيكو الأكثر نشاطا في ميركاتو أوروبا‎

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتقدم أتلتيكو مدريد الإسباني على كبار أوروبا في عدد الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واستطاع أتلتيكو مدريد حتى الآن التعاقد مع 9 صفقات، وهو رقم كبير للغاية، يوضح نية النادي المدريدي المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.
نادي العاصمة الإسبانية دخل سوق الانتقالات هذا الصيف بنشاط بالغ، كما كسر حاجز الـ100 مليون يورو لأول مرة في تاريخه، بعدما ضم البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو.
وتستعرض "العين الرياضية" في الإنفوجراف التالي الصفقات التي أبرمها "الروخيبلانكوس" في الميركاتو الصيفي.
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