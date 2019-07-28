شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات تحظر دخول الإرهابي الإخواني وجدي غنيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

منعت السلطات التونسية أمس الأول (الجمعة) الإخواني المصري وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول أراضيها، بعد إساءته وتهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول تونس مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكداًَ أن «ما صدر عن غنيم سلوك متطرف وعنيف هدفه ليس الإساءة إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي»، حسب تعبيره. وتعد سقطات وجرائم غنيم كثيرة ومتعددة وتسببت من قبل في طرده من البحرين، وهروبه من مصر، وملاحقته من العراق، وإبعاده من بريطانيا وماليزيا واليمن، ووصفته دار الإفتاء المصرية بـ«المفسد في الأرض».

وينتمي وجدي غنيم المولود في مدينة الإسكندرية في العام 1951 إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وكان وما زال أحد أبرز قيادييها، وعرف بفتاواه التكفيرية التي تدعو للقتل وسفك الدماء وتكفير الحكام.