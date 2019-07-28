شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تفكيك خلية «داعشية» في طنجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الشرطة المغربية أمس (السبت) تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط في مدينة طنجة شمالي المغرب، موضحة في بيان أن الخلية تتكون من 5 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 عاما.

وقالت الشرطة إن من بين أفراد الخلية معتقلا سابقا بقضايا الإرهاب سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بسورية والعراق، مضيفة: «المعطيات الأولية بينت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم داعش، وذلك بهدف التنسيق والإعداد للقيام بعمليات إرهابية ضد مواقع حساسة بالمملكة» وأعلن الأمن المغربي الشهر الماضي تفكيك عدة خلايا إرهابية تنشط في عدة مناطق في الدولة آخرها خلية مكونة من 4 أفراد موالين لتنظيم داعش، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

وشدد المغرب من إجراءاته الأمنية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب منذ الهجومين الانتحاريين في مراكش والدار البيضاء خلال عامي 2003 و2011 اللذين راح ضحيتهما 50 قتيلا.