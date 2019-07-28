شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق السودانية: ضباط يقفون وراء أحداث فض الاعتصام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام 3 يونيو في السودان فتح الرحمن سعيد أمس (السبت) أن نتائج التحقيقات القائمة أكدت مقتل87 شخصا وإصابة 168، وأن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، و48 جريحا أصيبوا بأعيرة نارية.

واتهم رئيس لجنة التحقيق أفراداً من القوات المنفذة لعملية كولومبيا بإطلاق النار على المعتصمين، كاشفاً أن ضابطاً خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين.

وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله، مبيناً أن ملثمين كانوا يطلقون النار في ساحة الاعتصام. وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن الحادثة.

وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون، مبيناً أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين، وإن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

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وأضاف أن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، و29 مستنداً، بينها تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق استمعت إلى 59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة.

كما كشف فتح عبدالرحمن أن لجنة التحقيق تحصلت على «سي دي» عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.

بدوره، علق عضو نداء السودان القيادي في قوى التغيير معتز محمد صالح بأن الجديد في تقرير لجنة التحقيق هو تحديد رتب الضباط، لكنه لم يبيّن الجهة النظامية التي قامت بأحداث العنف. وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبدالله أحمد عبدالله تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

إلى ذلك، توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا أمس في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، تستغرق يوما واحدا، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لأجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التطورات الجارية، وعقد لقاء مع وفد الحركة الشعبية «جناح الحلو» لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.