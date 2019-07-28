شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تحول منازل قيادات الشرعية إلى مراكز لتأهيل مسلحيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشفت مصادر يمنية أمس (السبت) سطو المليشيا الحوثية على عدد من منازل القيادات السياسية والعسكرية المؤيدة للشرعية في صنعاء.

ونقلت وكالة «خبر» المستقلة عن مصادرها أن مليشيا الحوثي عاودت السطو على منازل العديد من القيادات العسكرية والسياسية المناهضين لها، للمرة الثانية على التوالي، من بينهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة عبدالرب الشدادي، وقائد المنطقة العسكرية السادسة السابق، ومحافظ إب اللواء أمين الوائلي، الذي يقع منزله في شارع الثلاثين بصنعاء، مؤكدة أن المليشيا كتبت على جدران المنازل «محجوز من قبل المحكمة المتخصصة» الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وذكرت المصادر أن المليشيا حولت عددا من منازل القيادات المؤيدة للشرعية إلى مقرات ومراكز تعقد فيها دورات طائفية، وتجنيد الأطفال، كما حولت بعضها إلى سجون سرية ومخازن أسلحة، مستغلة القضاء لاستباحة ممتلكات خصومها في العاصمة صنعاء.

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وكانت مليشيات الحوثي أعدت قائمة بمصادرة ممتلكات 1142 يمنياً من الرافضين لانقلابها على الشرعية، بينها مؤسسات تجارية وتعليمية وجمعيات خيرية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب.

إلى ذلك، أحرز الجيش الوطني أمس تقدماً جديداً في محافظة الضالع، إذ سيطرت على مرتفعات حصن شداد، والردمان، والقهرة، ووصلت طلائع القوات إلى مشارف منطقة يعيس؛ جنوبي مديرية دمت المحاذية لمحافظة إب.

من جهة أخرى، تواصل المليشيا الحوثية قصف الأحياء المدنية ومواقع الجيش الوطني في مديرية حيس جنوبي الحديدة.